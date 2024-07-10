中職／99球！郭俊麟生涯首次完封 「瘋狗級」隊史第9人

郭俊麟今天跟「9」有緣，今年加盟統一獅隊的他面對味全龍隊以99球完投9局無失分，幫助獅隊以9：0拿下勝利，演出包含日職生涯的首次完投完封，用球數不到100球的「瘋狗級」完封更是隊史第9人。

郭俊麟今天登板前隊友就幫忙在1局上打下4分，1局下雖然被敲2安，但用三振、雙殺化解，2局下更在被敲安後連飆3K，第3局起更開啟省球模式，4個半局依序用球數是6球、7球、6球、5球，中間還包含被敲1安，6局結束才用了59球。

郭俊麟7局下雖然用了11球，但依舊是三上三下，8局下續投，在1出局後被連敲2安，但他靠著三振、滾地球下莊，維持無失分演出。

而直到9局下續投，郭俊麟面對首名打者李凱威才出現第1次四壞保送，接著又被全浩瑋敲出安打，但他成功製造雙殺，在讓對手敲出滾地球出局，跑者凍結在三壘，成功下莊。

郭俊麟以99球演出生涯首次9局完投完封，被敲7支安打但仍力保不失，另有5次三振、1次四壞保送，獅隊上一次投出完投完封是2021年的布雷克，本土投手是2016年的廖文揚。

美國職棒為紀念4屆塞揚名投「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux），有所謂瘋狗級完封，意指投手在100球以內投出9局完投完封，郭俊麟是獅隊隊史第9位、第13人次不到百球投出9局完封的投手，前一人是2018年的瑞安，土投則要追溯到2000年的戴龍水。

郭俊麟中職生涯原本單場最多是6.1局，今天大幅更新紀錄，而郭俊麟職棒一軍生涯最長原本是2015年4月5日身穿西武隊球衣時，對軟銀隊以123球投8局無失分。

獅隊打線在1局上1出局後連續6人上壘，其中5支安打加上1次四壞保送，攻下3分，2出局後許哲晏的安打也有1分打點，接著2局上陳鏞基二壘安打、8局上邱智呈一壘安打，各有1分打點，加上9局上3分攻勢，擴大領先。