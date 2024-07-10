中職／UniGirls賴賴秀日語Rap 斐棋可愛舞蹈融化日球迷

在西武BELLUNA巨蛋的日職西武獅與統一獅隊台日雙獅交流第二天，今天賽前UniGirls由賴賴準備日語Rap歌曲，驚艷現場球迷， 有別於過去性感風格，用可愛的舞蹈與表情，希望能夠融化日本球迷。

本次台日雙獅主題日交流活動，特別安排瑟七、賴賴、斐棋及JOY帶領吉祥物萊恩、盈盈一起參與組曲表演活動，賽前也與bluelegends進行聯合舞蹈表演，演出2024年統一獅年度主題曲「ALWAYS LIONS!」，在BELLUNA巨蛋場內響起台語歌曲，傳遞台灣台語文化精神。

本場賽事局間活動，UniGirls、萊恩、盈盈也一起參與Bazooka Time（火箭筒發射禮物）、TRAIN-DANCE毛巾舞及幸運第七局西武應援曲「吠えろライオンズ」演出及氣球發射，滿場的活動，而賽後萊恩、盈盈也特別到場內與球迷一起互動同樂。

第一次參與日本職棒賽事活動的賴賴表示：「整體感覺就好像在任務闖關，把每一次的表演完美呈現給球迷，就如同闖關成功，每日都有不同任務挑戰。」

首次蒞臨BELLUNA巨蛋的斐棋也特別分享，很喜歡BELLUNA巨蛋的氛圍，無論美食、遊戲區、看棒球，彷彿來到遊樂園的感覺，帶給球迷很歡樂、好玩的氛圍。