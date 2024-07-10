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中職／中短局數為主 餅總盼高塩將樹明星賽後成即戰力

中央社／ 台北10日電
統一獅隊在今年選秀第6輪指名選進日籍投手高塩將樹，今天完成簽約。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在今年選秀第6輪指名選進日籍投手高塩將樹，今天完成簽約。圖／統一獅隊提供

中職統一獅今天與日籍投手高塩將樹完成簽約，教頭林岳平表示，如果高塩將樹二軍出賽後狀態不錯，希望明星賽後就成為戰力，目前先以中、短局數為主，盼盡快適應職棒。

統一獅隊在今年選秀第6輪選進35歲日籍投手高塩將樹，根據中職規定，在台灣居住滿5年且在台灣業餘成棒隊效力滿3年，可視為本國籍球員參加選秀。高塩將樹經過2次選秀落選之後，終於在今年圓夢，成為史上首名透過選秀進入中職的外籍球員。

獅隊總教練林岳平今天表示，高塩將樹已經在今天早上於台南完成體檢，也進行了牛棚訓練，近期讓他實戰投球完就會在二軍出賽，「如果他在比賽狀態裡，會希望明星賽後就成為我們的戰力。」至於他的定位，林岳平指出，會先以中、短局數為主，也不排除未來先發，都是可以走的方向。

雖然高塩將樹之前一直有在業餘比賽，不過林岳平強調，還是換了一個環境、球隊及對手，「他要開始適應職棒生活，希望可以盡快了解中職，如果要在這裡立足，自己也要有能力表現，之後會呈現怎麼樣的成績我們也不知道。」

林岳平指出，高塩將樹的投球數據優於目前球隊部分牛棚投手，不過比賽過程可以掌握多少是屬於個人能力，「還是要出賽之後，比賽中是呈現怎麼樣的狀況、壓制能力，才能慢慢了解對他的使用方式，如何運用這個選手是後續教練團要去觀察的事項。」

中職 林岳平 選秀

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