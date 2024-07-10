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中職／龍隊林逸達手肘不適 要檢查是否韌帶撕裂

中央社／ 台北10日電
味全龍隊投手林逸達手肘不適已缺陣超過一個月。 聯合報系資料照
味全龍隊投手林逸達手肘不適已缺陣超過一個月。 聯合報系資料照

中職味全龍隊投手林逸達在5月初下二軍之後，就一直沒有歸隊，總教練葉君璋今天表示，林逸達的手肘一直有不舒服的狀況，明天會再去醫院檢查，確認手肘韌帶有沒有撕裂。

林逸達今年季初在龍隊牛棚扮演重要角色，出賽13場、投13.2局，防禦率僅1.98。不過林逸達在5月8日下二軍之後就沒有再回來，當時總教練葉君璋說明因為林逸達的手肘有傷，後續他在二軍也僅於6月29日出賽1場，之後就沒有出賽紀錄。

葉君璋今天受訪時表示，雖然林逸達在二軍一直在復健，「不過他自己說手的狀況沒有很好，還是覺得不舒服。」葉君璋指出，幾天前林逸達已去醫院檢查過，明天會再去檢查確認一次，看手肘韌帶有沒有撕裂，「有時候如果骨刺是感覺得到的，但如果是怪怪的、不舒服有可能就是韌帶問題。」

至於後續林逸達是否要進行手術，葉君璋強調，還是要等檢查結果出來，才有辦法決定要怎麼做。對於林逸達的傷勢，葉君璋坦言，「他除了去年比較不穩定之外，其實表現都滿成熟的，有點可惜。」

另外，龍隊終結者林凱威在昨天賽事第7局就登板投球，投1局被敲2支安打，失掉1分。葉君璋指出，最近林凱威的狀況沒有很好，「昨天這樣的時機很適合上去投，也投得還不錯，整體內容滿好的。」葉君璋表示，近幾場林凱威也有可能在前面局數就登板。

林凱威 牛棚 葉君璋

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