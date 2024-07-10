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中職／獅隊簽下高塩將樹史上首見 2.5年約簽約金110萬

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊在今年選秀第6輪指名選進日籍投手高塩將樹，今天完成簽約。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在今年選秀第6輪指名選進日籍投手高塩將樹，今天完成簽約。圖／統一獅隊提供

統一獅隊在今年選秀第6輪指名選進日籍投手高塩將樹，今天完成簽約，簽約金110萬，並給予2.5年複數年保障合約，今年升上一軍月薪將達10萬元，已向球團報到開始隨二軍訓練。

獅隊球團表示，高塩將樹 2024到2025年保障月薪8.5萬，升一軍將調整為月薪10萬，2026年月薪將依2025年表現另行議約，並設定激勵獎金40萬，期待高塩將樹能夠站穩一軍牛棚戰力，為球隊爭取好成績。

統一獅隊在今年選秀第6輪指名選進日籍投手高塩將樹，今天完成簽約。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在今年選秀第6輪指名選進日籍投手高塩將樹，今天完成簽約。圖／統一獅隊提供

今日高塩將樹已到台南棒球場正式報到，將開始隨二軍球隊練習，教練團也將安排近期於二軍出賽調整實戰狀況，若現況良好，將有機會上一軍補進牛棚戰力，期望為投手群注入強心劑。

高塩將樹在球隊移師大巨蛋比賽之際，前往洽談合約，提供平時練習課表，讓球團更加了解他的現況，雙方順利達成共識，也在今日簽約成功，成為中職史上首位以選秀程序進入中職的外籍球員。

35歲的高塩將樹來台近10年，去年原先想以自培選手身分進入職棒，礙於規章限制，讓他與中職擦肩而過。今年受球團推薦再闖選秀會，統一獅肯定其能力有望加強牛棚戰力，給予機會以第六輪指名選入。

中職 牛棚 選秀

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