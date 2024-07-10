棒球／捷克棒球週冠軍戰 U23台灣培訓隊不敵日本奪銀

U23世界盃棒球賽培訓隊今天在捷克棒球週冠軍戰強碰日本隊，雖然范育銓、朱瑋淇開轟2度取得領先，不過最終仍以3比5不敵日本，奪下銀牌，接下來培訓隊將至荷蘭參加哈連盃。

U23世界盃棒球賽代表隊由總教練郭李建夫領軍，先赴美國與NCAA明星隊打交流賽，接著飛往捷克參加「捷克棒球週」賽事。

培訓隊今天在冠軍戰對上日本，1局上靠著范育銓轟出2分砲取得領先，不過2局下培訓隊先發投手黃子豪失掉2分被追平。5局上培訓隊的朱瑋淇敲出超前陽春全壘打，不過在第6、第7局日本隊也都有攻勢，一共攻下3分，終場培訓隊以3比5不敵日本，拿下銀牌。

培訓隊此戰先發投手黃子豪投4局，被敲出9支安打，投出2次三振，失掉2分；接著黃仲翔中繼投3局，被敲4支安打，投1次保送、3次三振，失3分含2分責失，吞下敗投；最後陳品宏投1局無失分。

台灣培訓隊以銀牌結束捷克棒球週賽事，呂昱廷拿下大會最佳投手獎，培訓隊明日再與捷克國家隊進行練習賽後，將轉往荷蘭參加哈連盃。