中職／久違先發「點」出猛打賞 林子偉對兄弟寫罕見紀錄

樂天桃猿昨天客場迎戰中信兄弟，睽違近兩個月再次先發，林子偉獻上猛打賞，帶領球隊5：2中斷兄弟下半季3連勝，並且3支安打都是觸擊形成的內安。成為聯盟統計內野安打和觸擊嘗試數據以來，第1位選手「點」出3支安打，寫下特別紀錄。

1局上，林立先敲安，林子偉接著透過觸擊形成內野安打，還造成對方投手魏碩成傳球失誤，成功將林立送上三壘。5、7兩局相同劇本再度上演，林立敲安，林子偉再以觸擊形成內野安打，林泓育則分別在這2半局敲出帶打點安打，兄弟拿3位「林氏打者」毫無辦法，終場5：2，桃猿拿下勝利。

中職2018年開始統計內野安打和觸擊的數據，共出現6次單場擊出3支內野安打，包括王正棠、郭天信、冉承霖、陳晨威和林子偉，其中只有林子偉全部都用「點」的，其他人最多僅「點」出1支安打。

據《自由時報》報導，桃猿總教練古久保健二賽後解釋：「第1局是子偉的意思，後兩次則是有下暗號。」

這場比賽結束後，林子偉本季觸擊內野安打排行榜直接竄升至第2名，跟郭天信並列，僅次於兄弟岳政華的4支。而林子偉本季嘗試觸擊8次，僅3次界外，成功率非常高。