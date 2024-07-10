棒球／蕭美琴勉勵小選手 台貝比魯斯聯盟出征

致力為偏鄉小孩突破資源不均與運動選拔菁英制度困境的「台灣貝比魯斯聯盟」，連續三年派代表隊前往美國參與棒球世界大賽，今年並首度加入U十六層級，副總統蕭美琴昨天出席行前記者會鼓勵小球員「以自信展現最好的表現，充分展現台灣棒球魂。」

臺灣貝比魯斯聯盟是二○二○年由民間倡議成立的國際性聯盟，出發點是希望不只是第一名的孩子有機會，也想把第二名的孩子帶到世界舞台，以「非體育班」、「偏鄉遠區域」、「社區球隊」為主要對象，希望讓更多有興趣棒球的孩子也有機會登上國際舞台。

蕭美琴對此很有感觸。她說，自己從小到大都不是第一名，來自偏鄉，卻有機會站在世界舞台上，貝比魯斯聯盟這樣的精神很讓人感動、也激勵人心，希望往後每年比賽能獲得更多關注、挹注更多資源，讓每一棒的孩子都有機會。他還詢問小選手沒有學英文？笑說：「到時到美國買漢堡會用到喔，如果不會，就用手機AI教你一下。」