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中職／雄鷹靠失誤和「倒帶」兩度續命 結局還是1分差輸悍將

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊單場2支二壘打、4次上壘。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊單場2支二壘打、4次上壘。圖／富邦悍將隊提供

張育成還沒加入戰局，富邦悍將隊已在下半季打出贏球氣勢，今天以5：4力克台鋼雄鷹隊，加上中信兄弟隊同日以2：5不敵樂天桃猿隊，悍將、兄弟同以3勝1敗居下半季龍頭。

面對雄鷹先發投手陳宇宏，悍將3局上池恩齊、王正棠安打開局，范國宸以高飛犧牲打先搶下1分，申皓瑋補上二壘打，送回悍將的超前分；該局攻守交換，雄鷹投捕搭檔陳宇宏、張肇元都在休息室內被總教練洪一中念了一頓，但陳宇宏後續的投球依然動盪。

悍將第4局兩出局後，李宗賢打向中外野，陳文杰撲接沒接到，讓這球滾到後面，李宗賢跑出一支台東棒球場的第一支三壘打，池恩齊補上一壘打串聯擴大為3：1領先；5局上范國宸、申皓瑋接連敲安打退陳宇宏，改由伍祐城接手，陳真補上二壘打、帶有2分打點，記在陳宇宏帳上，此役投4局被敲9安打、失5分。

悍將本在7局還有追加分數的機會，申皓瑋、陳真連續保送，王念好敲出右外野方向直擊全壘打牆的安打，不過前位跑者申皓瑋跑過三壘後停下，陳真在二、三壘間遭夾殺，王念好也未上到二壘，形成最遠的一壘打，周佳樂敲出雙殺打，大好得分機會化成泡影。

羅戈先發6局共用96球，被敲8安打、失3分（責失2分），首局就碰到危機，前兩位打者曾子祐、陳文杰都敲安，但雄鷹大好得分機會只靠魔鷹的二壘方向滾地球攻下1分，王柏融、吳念庭都遭到三振，4局下因李宗賢失誤釀禍丟掉1分，第5局則在得點圈有人時被魔鷹敲安掉分。

雄鷹帶著1分落後進入9局下，魔鷹的打席被判超時三振，魔鷹當場氣結，洪總也上場力爭；吳念庭隨後打向二壘方向的滾地球，眼看比賽即將結束，李宗賢發生單場第二次失誤讓雄鷹續命，張肇元打向中外野遭到接殺，但這回再因富藍戈投手犯規在先而「倒帶」，張肇元多打1球仍以飛球出局結束比賽。

申皓瑋 魔鷹

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