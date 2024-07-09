中職／陳聖平頻現守備瑕疵 餅總安排多上場累積台灣球場巡禮

統一獅隊今年第一指名的陳聖平，入隊後空降游擊防區，但4場比賽下來幾乎場場都有守備瑕疵，總教練林岳平今天提到，狀況允許之下，會盡量讓他上場，讓他適應台灣球場。

獅隊今天以6：2擊敗味全龍隊，陳聖平的守備仍有小狀況，第4局張祐嘉打向游擊方向的滾地球，陳聖平沒掌握好彈跳，讓這球穿越過去，紀錄組記為安打。

賽後談到陳聖平的守備狀況，林岳平表示，「我會一直讓他下場，趕快認識台灣球場，像上個禮拜大巨蛋是短毛，今天天母是長毛，各地球場彈跳都不同，允許之下會讓他盡量上場 去了解台灣棒球、台灣球場。」