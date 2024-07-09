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中職／獅隊止敗陳傑憲本季首奪MVP 喊話今年不想打挑戰賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊陳傑憲。本報資料照片
統一獅隊陳傑憲。本報資料照片

統一獅隊下半季的第一勝，今天終於到手，以6：2擊敗味全龍隊，隊長陳傑憲賽後得知是單場MVP就開心宣布「這是我今年第一次」，他說球隊下半季還沒贏過，今天可以為贏球做出貢獻，這是最開心的事，更許願今年要直進總冠軍，他笑答：「挑戰賽對我來說太累了。」

龍隊先發投手郭郁政先發5局失3分，獅隊的攻勢在4局上由陳傑憲三壘打、陳鏞基一壘打串聯率先開張分數，5局上在兩出局後出現連3支安打，陳傑憲的二壘打攻下2分打點，雙方差距擴大為3：0。

面對龍隊牛棚，獅隊在第7局先靠邱智呈安打追加1分，第8局老將林益全掃出二壘打再挹注2分，擴大為6：0領先；龍隊則是直到8局下才打破鴨蛋，9局下吉力吉撈．鞏冠二壘打再追回1分，無力扭轉戰局。

獅隊洋投羅昂先發5.1局共用97球，被敲6安打、無失分，拿下本季第5勝。

陳傑憲以打擊率3成55居打擊王，但此役僅是他本季第一次拿到單場MVP，敲出一支三壘打、一支二壘打，貢獻2分打點。

陳傑憲表示，球隊下半季還沒拿到勝利，今天可以為贏球做出一些貢獻，「很開心，也滿意外自己直到下半季才第一次拿到MVP，但今天最主要是前面有人上壘，才有機會建功。」

他也信心喊話，「球隊最近比較不好，輸球會比較悶，希望透過今天的勝利，可以很有信心面對之後的比賽，今年是上半季冠軍，不希望像去年那樣，挑戰賽對我來說太累了，想直接進總冠軍賽。」

挑戰賽 陳傑憲

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