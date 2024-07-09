中職／暖心龍王！王維中邀25名展望會關懷兒少來看球

味全龍隊及「龍王」王維中今天邀請25名台灣世界展望會長期關懷的兒少，晚間前往天母棒球場觀看龍隊與統一獅隊之戰，這群對棒球有興趣的孩子，體驗現場觀戰氛圍及應援文化，更藉由球場導覽踏上內野區草皮感受職棒魅力。王維中也在賽前與孩子見面，鼓勵他們朝自己的目標努力。

本身是國小棒球隊外野手的小承（化名），隔天要參加暑期盃比賽，依然把握這難得機會前來感受職棒舞台張力，第一次到現場觀看職棒比賽，他說：「球場好大、草皮很漂亮！」夢想成為職棒球員的他，主動告訴王維中自己也在打棒球，王維中鼓勵小承：「我們一起加油！」

另一名家住新莊棒球場附近的小彤（化名）則表示，在家總是會聽到球場內球迷熱情激昂的加油聲，一直想實地體驗，相當開心有這次機會進天母棒球場觀賽、學習應援曲，「知道王維中曾經是展望會陪伴長大的小朋友，現在也幫助很多其他小朋友，希望未來我也可以當志工、為其他人奉獻心力。」

平常較無機會踏進球場看球的孩子們，今天開心地在天母棒球場拿著加油棒，以新學到的應援舞熱情為龍隊加油，為暑假留下難忘回憶。