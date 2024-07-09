中職／19座球場最後三壘打淨土 李宗賢敲台東第一紀錄

富邦悍將隊本周遠征台東棒球場，今天與台鋼雄鷹隊之戰，李宗賢先締造一項紀錄，第4局跑出的三壘打為史上在台東棒球場的第一支三壘打，也讓19座中職一軍賽事使用過的球場都曾出現三壘打。

面對雄鷹先發投手陳宇宏，悍將3局上池恩齊、王正棠安打開局，范國宸以高飛犧牲打先搶下1分，申皓瑋補上二壘打，送回悍將的超前分；該局攻守交換，雄鷹投捕搭檔陳宇宏、張肇元都在休息室內被總教練洪一中念了一頓，但陳宇宏後續的投球依然動盪。

悍將第4局的攻勢從兩出局後展開，李宗賢打向中外野，陳文杰撲接沒接到，讓這球滾到後面，李宗賢跑出一支三壘打，池恩齊補上一壘打串聯擴大為3：1領先，雄鷹4局下剛追回1分，5局上范國宸、申皓瑋接連敲安打退陳宇宏，改由伍祐城接手，陳真補上二壘打、帶有2分打點，記在陳宇宏帳上，此役投4局被敲9安打、失5分。

李宗賢4局上的三壘打，為台東棒球場進行中職一軍賽事第10場以來，出現的第一支三壘打。