中職／UniGirls連跳2巨蛋 瑟七、JOY開唱中文歌獻西武
統一獅隊UniGirls及吉祥物萊恩、盈盈一行人結束台北大巨蛋主場後，搭機前往日本東京，今起連續兩天前進埼玉西武獅BELLUNA巨蛋進行雙獅交流主題活動，也與日本獅迷進行見面會活動。
UniGirls特別安排瑟七、賴賴、斐棋及JOY帶領吉祥物萊恩、盈盈一起參與，其中賴賴、斐棋及JOY都是第一次參加雙獅交流日本行，UniGirls女孩對於本次交流行程充滿期待又緊張，昨日抵達飯店後，趁著空檔時間加緊練習，期待把最好的舞蹈表演呈現給日本球迷們。
首日賽前舞台活動，由瑟七、賴賴、斐棋及JOY展現好舞技帶來精彩表演外，也特別安排瑟七與JOY帶來中文歌曲現場演唱，展現不一樣的才藝。
瑟七表示：「這是自己第二次參加台日雙獅交流活動，比起去年首次參加的緊張，今年似乎更享受在球迷的加油和互動，這次個人才藝表演與JOY一起演唱中文歌曲，主要是希望透過音樂歌聲的呈現，也讓日本球迷感受到中文歌曲的活力，也很適合在這個環境表演給大家。」
JOY是首次參加台日雙獅活動，對於這次的參與感到十分開心、緊張，當自己站上巨蛋球場內，腦海中其實只想專注的把舞蹈跳好，用好的表現呈現給大家，其實當自己專注在舞蹈的呈現上，似乎就忘記了緊張感。」JOY還沒上台前，也在一旁觀看bluelegends女孩的表演，從中學習感受bluelegends的熱情，JOY表示：「這是第一次來到西武獅主場，看到bluelegends女孩們的表演，感受到每個女孩都充滿活力，尤其是在舞蹈上的表演很全面，每個人都很有才藝，那份熱情的感染力很值得我們學習。」
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