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中職／陳冠偉「N上N下」場次勇冠聯盟 鎖定前3人惡補奏效

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍投手陳冠偉。本報資料照片
味全龍投手陳冠偉。本報資料照片

棒球比賽場上「劇場」百百種，但今年卻絕少有陳冠偉當男主角的「劇場」，本季後援1局以上「N上N下」的場數勇冠全聯盟，他也透露，雖未注意數據，但有感覺到今年上壘好像較少，而他歸功於針對前三位打者前所做的功課發揮效用。

本季出賽超過1場的投手中，每局被上壘率最低的前兩名都來自味全龍隊，分別是銳歐0.83、陳冠偉0.85。此外，單場投1局以上未被上壘的場數，以陳冠偉15場排名全聯盟最多，包括14場1局三上三下、1場1.1局四上四下，至於以20次救援成功領跑的樂天桃猿隊陳柏豪，在這項數據上則是7場。

「怎樣算劇場？」陳冠偉先是好奇問起「劇場」定義，他說去年比較常讓首位打者上壘，「今年不想讓這件事情發生，會先針對可能碰到的前三個打者，花比較多時間去研究，在下面就看對戰紀錄、情蒐報告，去嘗試報告上寫的東西。」

陳冠偉說，自己的對決心態，是希望把球投到打者不好攻擊的位置，第一目標就是三振，「減少被擊出去的機率，盡量球數領先，再用決勝球把他三振掉。」他也認為，「和去年比，應該是今年在對戰時比較有自信，不會怕被打，希望打者出棒。」陳冠偉本季42次三振、32次製造揮空三振，都與富邦悍將隊曾峻岳並列第一。

他在上半季出賽30場，下半季首場登板，就是7日面對台鋼雄鷹隊第9局乾淨俐落的三上三下，但談起那場比賽，卻是令他不太滿意的一戰，「太久沒比賽，所以感覺有點跑掉，有些球和我想的不太一樣，沒有投到想要的位置，這禮拜會再調整一下。」

本季後援1局以上未被上壘場數

陳冠偉 15場

陳冠宇 11場

富藍戈 11場

王尉永 11場

吳俊偉 10場

曾峻岳 9場

陳韻文 9場

李振昌 9場

統計至7/8

曾峻岳 樂天桃猿 陳冠偉

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