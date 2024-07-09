中職／「王維中單季120局OK啦！」 葉總：狀況越來越好

味全龍隊「龍王」王維中將在明天迎接下半季首場出賽，上半季出賽60.2局的他，有沒有機會締造中職生涯首度跨過120局門檻？總教練葉君璋相當篤定，「120局OK啦！」

王維中本季出賽60.2局，取得2勝4敗、防禦率3.26，上半季最後4場先發都是優質內容，6月27日降下二軍，已到可以回歸的時間，原訂今天要先發，但因近日重訓時稍微扭到手，與表定明天先發的郭郁政互換輪值。

「王維中本來是今天，那天說手有點點點不舒服，才順延一天。」被問到王維中手部狀況是否順延一天就好，葉總當場大聲呼喚人在遠方的王維中，「維中，你可以吼？」得到他肯定的回覆：「可以啊！」

王維中2021年展開在中職首季，該年出賽100.1局，是他在中職的單季最多出賽局數；今年半季達到60.2局，進度超越他在2021年上半季的56局，有機會挑戰首度達到120局門檻。

葉君璋對此表示，王維中單季120局不是問題，「看得出來，越到後面狀況越來越好，身體狀況也越來越適應。」轉頭再度拉王維中出場，詢問他在南韓職棒時投到幾局，王維中回應「142局（實為141.2局）」，葉總更篤定了，「120局OK啦！」