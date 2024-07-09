中職／吃球沒什麼好討論 餅總：當下只是爭取對球隊有利判決

台北大巨蛋前天因岳政華的兩分砲在人工保護色之下若隱若現，白色座椅再度開啟話題，統一獅隊總教練林岳平當天賽後未受訪，今天對此表態，不需過度揣測、針對吃球問題炒作，自己當下上場爭執，只是希望爭取對球隊有利的判決，直言「沒什麼好討論」。

獅隊上周在大巨蛋以主隊身分慘遭兄弟3連戰橫掃，第3戰輸在岳政華的兩分砲，也是這支全壘打又將大巨蛋白色座椅吃球的問題打成焦點話題，儘管事後影片證明這一轟越過全壘打牆有一段距離，但當下包括主場轉播主播在內，不少人都一度以為是「詐裂」。

今天再被問到這一轟燒出許多討論聲浪，林岳平直言，「沒有什麼好討論」。他表示，「當下在現場只是針對判決對我球隊有利的方式去抗議，不用過度去揣測、放大球場問題，這是大家都知道有可能發生或無法避免的事，不用太針對什麼吃球、有的沒的，只是更讓球迷之間炒作話題，我的立場只是爭取對球隊有利的判決。」

上半季霸主以3連敗開啟下半季，林岳平指出，打得不到很差，但攻擊不符外界對獅隊原本的預期，後援問題也亟待解決，「最近打線比較起伏，大家對我們的期望不是最近這樣，而是4、5月相當兇猛的狀況，沒有不好，只是沒有過去那麼穩定的得分效益。」