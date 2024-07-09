中職／啦啦隊Mina應援雙峰上下晃動太激烈 網：無法專心看球了！

統一獅啦啦隊成員Mina（吳綵冞）擁有美艷臉蛋以及超火辣身材，累積許多粉絲，臉書追蹤人數176萬，IG也有9.2萬。獅隊上周進軍台北大巨蛋，MINA穿上深V運動內衣，只外搭法披，火辣雙峰讓球迷們無法專心看球。

棒球網紅「阿輝」經常分享啦啦隊應援影片，他近日貼出一部Mina的2分鐘應援影片引發熱議，Mina只穿著法披、運動內衣和黑色熱褲，全力跳著獅隊嗆司曲「登峰造極」，由於舞蹈動作太激烈，法批也一直滑落，深V黑色運動內衣更凸顯好身材，雙峰隨節奏上下晃動，正好與節拍點相符，讓網友們目不轉睛。

影片一出，網友們紛紛狂讚，「世界和平」、「這身材搖到我都暈了」、「這太不講武德了」、「天啊，背心快撐不住了」、「管她日韓來幾個，我大Mina還是最強！」

不過統一獅在大巨蛋主場苦吞3連敗，Mina也在個人社群發應援心得文，「有點可惜有點遺憾也有點流汗，但下半季剛開始不舒服未必不好，留點越來越好的空間去努力，看到滿滿的內野很感動，更期待接下來的明星賽了。」Mina也提醒大家，自己將會在7月21日台北大巨蛋明星賽登場。