中職／峮峮脫掉上衣！穿性感內衣直呼「超軟Q」網：又心動了

中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮因亮麗外型，獲得大量粉絲喜愛，曾發行寫真集，紅到日本，被日媒封為「台灣第一啦啦隊美少女」。她昨天更宣布成為內衣品牌代言人，並曬出4張照片，大秀好身材。

峮峮在IG發文曬出4張美照，第1張是黃色內衣搭配短裙，散發青春感，第2張是灰色內衣搭配粉色短褲的運動風，第3張是黑色內衣和牛仔褲居家瘋，第4張則是黃色無肩帶內衣，展現成熟性感一面。

峮峮也直呼，「超級軟Q的手感，真的好喜歡。」她還透露相關活動訊息，7月27日新品發表會她將親臨現場，特別準備山君限定拍貼機、近距離互動等寵粉福利。

消息一出，網友紛紛留言稱讚，「峮峮好正」、「超好看」、「辣到只敢看山君臉」、「又再度心動了」、「峮就是女生都會心動的那種，很美欸」。