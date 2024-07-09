棒球／蕭美琴勉小球員展現棒球魂 好奇問「有學英文嗎？」

台灣貝比魯斯聯盟連續三年推出代表隊前往美國參與世界大賽，今天在行前記者會上，副總統蕭美琴現身鼓勵小球員，「以自信展現最好的表現，祝福每位選手這次比賽順利，充分展現台灣的棒球魂。」

台灣貝比魯斯聯盟U12、U16兩支中華代表隊，即將在8月7日至18日前往美國密蘇里州布蘭森市（Branson）參加由美國貝比魯斯聯盟舉辦的世界大賽，今年更是台灣首次參加U16層級賽事。今天舉辦行前記者會，蕭美琴前來替小球員加油，並與U12、U16兩支代表隊一起簽下夢想宣言。

台灣貝比魯斯聯盟成立的出發點，是希望不只是第一名的孩子有機會，也想把第二名的孩子帶到世界舞台，蕭美琴對此很有感觸，她說自己從小到大都不是第一名，來自偏鄉，卻有機會站在世界舞台上，「貝比魯斯聯盟這樣的精神很讓人感動、也激勵人心。」過去兩年賽事，她因公務無緣參與，但也特地請最近的辦事處前去加油打氣，商請僑胞為球員加油、提供物資幫助，「更希望往後一年一年的比賽獲得更多關注，同時也挹注更多資源，讓第二名的孩子也有機會、讓每一棒的孩子都有機會。」

蕭美琴現場問起兩支代表隊有哪些人是第一次去美國，多數U12的小朋友都舉手，詢問他們「有沒有學英文？」她笑說：「到時到美國買漢堡會用到喔，如果不會，就用手機AI教你一下。」

今年U12由屏東縣大平國小取得組訓權，結合來自屏東玉田國小、屏東恆春國中、花蓮太巴塱國小、台東大溪國小，南投千秋國小、高雄屏山國小、宜蘭內城國中等校組成代表隊；U16則由台東體中為班底，結合鶯歌工商、瑞穗國中的選手。

台灣貝比魯斯聯盟是由民間自主成立，並獲得國際授權負責執行，因此在經費上只能倚靠民間的力量一點一滴推動更多國際事務，「台灣野孩子計畫」是台灣貝比魯斯聯盟制定的棒球永續工程，以教育理念創新賽事，並透過授權選拔代表隊出國，不只是換個地方比賽，而是結合更多海外運動資源，讓棒球偏鄉的孩子體驗更多棒球以外的世界。

今年是台灣貝比魯斯聯盟第三年帶著台灣孩子前往世界舞台，主要以棒球偏鄉孩子為服務對象，在2022、23年世界大賽期間，只要有我國賽事，場邊不分彼此大喊著「Team Taiwan」，熱情把世界賽成為了台灣主場。小球員在選手村更是結交許多國外好朋友， 2023年進駐選手村的第一天，已經有來自墨西哥、夏威夷等的小球員在房門口等著交換禮物以及一同相約去場上玩。