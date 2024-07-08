棒球／U23培訓隊交流賽 朱瑋淇超前安率隊勝德國

U23世界盃棒球賽培訓隊赴「捷克棒球週」參賽，今天與德國隊交手，培訓隊一度落後，5局下靠著朱瑋淇適時安打超前比數，終場以3比1搶勝，預賽戰績2勝1敗。

U23世界盃培訓隊受邀參加「捷克棒球週」賽事，預賽前2場比賽先擊敗地主捷克隊，接著因為再見失誤不敵日本隊，今天預賽最後一戰與德國隊交手。

培訓隊派出投手陳冠穎先發，陳冠穎1局上讓對手3上3下，2局上有狀況，被首名打者敲出二壘打， 接著連續被敲2支安打失掉1分，關鍵時刻都有三振化解危機、沒有多掉分數。

陳冠穎3局過後回穩，3、4局沒讓對手上壘，5局上1人出局後被敲出安打，但接著連飆2次三振，沒讓對手延續攻勢。

培訓隊前4局打線受制，5局下有突破，1人出局後陳致語、楊閔貽接連敲出安打，2人出局後朱瑋淇適時安打、一棒送回2分，幫助球隊超前比數。培訓隊8局下再起攻勢，2人出局後鄭俊瑋敲出二壘打、賴俊補上安打，替球隊多添1分保險分。

陳冠穎今天總計投5.2局被敲出4支安打，投出7次三振，失掉1分責失分、拿下勝投，陳品宏中繼投1.1局被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，王宇傑後援投2局，被敲出2支安打，投出1次三振、無失分，替球隊守住勝利，王宇傑救援成功。