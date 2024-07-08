中職／獅隊下半季開打不順 9日洋投羅昂先發拚止敗
中職統一7-ELEVEn獅隊下半季開打不順，明天作客天母棒球場與味全龍隊交手，派出洋投羅昂先發，力拚中止近期4連敗，龍隊則派出本土投手郭郁政先發、盼延續連勝。
獅隊下半季開打在台北大巨蛋安排主場3連戰卻被中信兄弟橫掃，明天客場與味全龍隊交手，派出羅昂（Logan Ondrusek）先發，羅昂上半季最後一場出賽為6月25日保留比賽接替中繼投4局，僅被敲出4支安打，失掉1分責失分、奪下勝投。
羅昂本季還沒有一軍與味全龍隊交手，目前為止一軍總計8場出賽（7場先發），戰績4勝4敗，防禦率3.38，明天先發力拚幫助球隊止敗。
龍隊近期2連勝，明天派出本土投手郭郁政先發，郭郁政上一次一軍先發出賽是5月26日，對樂天桃猿隊投5局失掉1分責失分、無關勝敗，6月過後都以後援登板，明天重回先發出賽。
郭郁政本季與獅隊交手1場後援，總計投1.1局被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，奪下中繼成功。
中信兄弟明天則回到主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，兄弟下半季從客場出發，在台北大巨蛋拿下3連勝，盼好的感覺延續帶回主場，明天派出本土投手魏碩成先發。
魏碩成上一場先發出賽為6月18日對富邦悍將，投5局被敲出6支安打，投出3次三振、4次四壞保送，失掉1分責失分、奪下勝投，本季也有對樂天桃猿先發過1場，投6局失掉3分責失分，優質先發無關勝敗。
桃猿隊明天派出洋投霸威斯（Manny Banuelos）先發，霸威斯前一場先發出賽為6月27日對富邦悍將，先發投5局沒有責失分、奪下勝投，本季與中信兄弟對戰2場先發結果並不理想，投9局失掉7分責失分，吞下2敗，對戰防禦率7。
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