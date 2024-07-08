中職／加入悍將刻不容緩 張育成已赴新莊開練2天

富邦悍將隊狀元郎張育成投入戰線在即，上周末返台後，昨天起已到新莊棒球場展開自主練習，調整備戰12日的中職首戰。張育成表示，感謝各位媒體及球迷朋友的關心及支持，11日加盟記者會與大家親自分享心情，更期待12日在新莊棒球場與各位悍將家人相見。

富邦悍將球團表示，7月12日張育成首戰新莊預售票房亮眼，內野熱區已完售外，已賣出逾8000張門票，內野球迷將可獲得「張育成首戰觀戰證書」，歡迎球迷朋友踴躍購票。週末「戀戀夏日」主題日同樣引起球迷搶票熱潮，目前兩日熱區門票也已售罄。