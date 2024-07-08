中職／史上最頂明星賽 2天票房已賣5.7萬張破紀錄

中華職棒明星對抗賽門票持續熱賣，聯盟今天公布最新售票狀況，7月20日場次幾近完售，加開L5「攻蛋同樂區」，以親民價380元獲得許多球迷朋友支持，目前確定當天將有超過3萬人進場，21日場次目前也僅剩L4「乖乖同樂區」、外野「動滋同樂區」熱賣中，約2.7萬人，目前兩天推估共5.7萬人進場參與明星賽夏日派對，確定會打破中職明星賽史上最多人進場紀錄，並挑戰6萬人大關。

史上最頂明星賽即將在7月20、21日登場，今年在明星賽應援部分特別採取「全場環形應援」，兩日各60位女孩讓球迷朋友全場同樂不冷場，藝人嘉賓助陣明星賽，周六丁噹、「鼓鼓」呂思緯聯手嗨翻大巨蛋，周日蘇慧倫、Bii畢書盡帶來音樂饗宴，晚間明星對抗賽由世界12強中華隊交手中職明星隊，豪華陣容重磅出擊，兩隊交戰精采可期。

購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」，購買B1「外野動滋同樂區」的球迷可獲得「摺疊紙製望遠鏡」1組，L4「乖乖同樂區」兩日都會發放1000包乖乖餅乾（送完為止）， L5「攻蛋同樂區」親民價380元，以最優惠的票價邀請大家參與明星賽。

明星賽活動流程出爐，場外活動、戰技挑戰賽、明星對抗賽接連登場，球迷進場時間分別為早上11點30分和早上10點30分，白金特區、球星女孩簽名會資格券的球迷朋友享快速通關，提前20分鐘進場優先入場。