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中職／台鋼雄鷹台東主場2連戰迎戰悍將 9日派陳宇宏先發

中央社／ 台北8日電
雄鷹隊陳宇宏。 中央社
雄鷹隊陳宇宏。 中央社

中職台鋼雄鷹隊明天將再度前往台東安排2場主場賽事，雄鷹隊明天派出本土投手陳宇宏先發，也將是吳念庭首度在台東棒球場亮相，富邦悍將先發投手則派出洋投羅戈。

雄鷹隊上半季5月7日、8日在台東棒球場安排主場2連戰，7日首場比賽鏖戰至延長賽以0比1吞敗，8日比賽因雨延賽，明天本季二度前進台東，安排2場主場賽事，對手依然是富邦悍將隊。

雄鷹隊明天派出本土投手陳宇宏先發，陳宇宏上一場先發出賽為上半季末6月25日，對悍將先發投4.2局，被敲出9支安打，被王正棠敲出全壘打，失掉6分責失分吞敗。

陳宇宏7月2日有在二軍中繼登板，對統一7-ELEVEn獅隊，投2局被敲6支安打，失分也偏多，失掉5分責失分、承擔敗投。

雄鷹隊季中選秀首輪選進具日職資歷的內野手吳念庭，下半季馬上投入賽事，目前為止一軍4場出賽，共11打數敲出5支安打，吞下2次三振、有1次保送，打擊率4成55，明天起2連戰也將是吳念庭在台東棒球場首度亮相。

悍將明天派出洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，悍將5月7日在台東比賽先發投手就是羅戈，投6.2局僅被敲出4支安打，投出6次三振、1次保送，無失分，優質先發無關勝敗。

羅戈近況也不錯，前一場出賽7月2日對樂天桃猿隊，先發投7局僅被敲出4支安打，投出6次三振，失掉1分責失分奪下勝投，從6月7日起，連續5場出賽是優質先發，明天力拚幫助球隊搶勝。

吳念庭 棒球

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