中職／花蓮賽事暑假開打 林襄、李多慧兩大女神有望合體

花蓮暑假將辦中華職棒例行賽，一連10場賽事由台鋼雄鷹、味全龍及統一獅接連擔任主場球隊，味全龍啦啦隊兩大女神林襄、李多慧有望在花蓮合體，為球員加油打氣。縣府推出免費兌票活動，民眾在指定景點完成任務，就能在線上或現場換票入場，參與熱血賽事。

縣府教育處今天下午舉辦「2024中華職棒例行賽花蓮場」賽前記者會，邀請來自花蓮的統一獅隊員林佳緯、台鋼雄鷹隊員高聖恩、味全龍隊員鄭鎧文宣傳職棒賽事，光復國中、化仁國中與太巴塱國小棒球隊也應邀出席，接受球員們致贈的簽名球衣。球員們也勉勵學弟聽教練的話，好好練球。

教育處代理處長翁書敏指出，例行賽於7月30日至8月11日舉行，7月30日至31日由台鋼雄鷹對上味全龍；8月2日至4日味全龍對上樂天桃猿；8月6日至7日、9日至11日的主場為統一獅，對手分別為富邦悍將與樂天桃猿。

翁書敏說，賽事期間邀請弱勢團體、基層棒球隊員、銀髮族到場觀賽，為配合推廣觀光，每場賽事推出免費兌票活動，民眾只要在花蓮觀光年曆上的景點拍照打卡，可索取兌換號碼在線上或現場換票。

線上申請兌票每場500張，民眾於明天上午9時至8月11日中午12時，在活動網站登記後，即可獲得兌票序號，賽事當天持序號跟打卡畫面兌換票券；球賽現場排隊換票每場600張以上（視線上索票情形調整），出示打卡畫面兌換票券。

翁書敏表示，賽事兌票時間與地點為球賽當天開打前2小時，在德興棒球場外一壘外側區域排隊兌票，每天僅可兌換當日場次球票。民眾如要帶小孩觀賽，1人最多可申請3位，當日換票請帶孩子在指定現場驗證。