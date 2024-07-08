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中職／上半季霸主3連敗展開下半季 獅隊再輸將平不名譽紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊洋投羅昂。本報資料照
統一獅隊洋投羅昂。本報資料照

統一獅隊稱霸上半季，豪奪隊史第17座季冠軍，但進入下半季一開始就踢到鐵板，在台北大巨蛋遭到中信兄弟隊3戰橫掃，上半季冠軍以3連敗展開下半季，已並列聯盟史上第二慘紀錄，明天由洋投羅昂挑戰為猛獅終止連敗。

獅隊首度作東大巨蛋的系列賽結局不美好，3場分別以5：11、2：3、1：2不敵兄弟，是目前下半季唯一還未開胡的球隊，全年勝率也與兄弟之間只有2場勝差。

聯盟史上的上半季冠軍最慘下半季開局，以2014年Lamigo桃猿隊4連敗最慘，接著是1996年統一獅隊3連敗，今年的獅隊已經並列史上第二慘，明天若再敗將追平不名譽紀錄。

獅隊本周繼續北伐行程，先在天母棒球場與味全龍隊過招2場，周五起在新莊棒球場與富邦悍將隊進行3連戰。獅隊明天推出羅昂先發，本季取得4勝4敗、防禦率3.38，生涯面對龍隊握有4勝1敗、防禦率1.64的優勢數據；龍隊則由本土右投郭郁政把關，本季勝場尚未開張。

上半季冠軍最長下半季開季連敗

2014 Lamigo桃猿 4連敗

1996 統一獅 3連敗

2024 統一獅3連敗（持續中）

Lamigo桃猿 棒球 統一獅

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