中職／球員到立法院陳情 盼加強工會保障

野生職棒球星陳傑憲、周思齊在立法院出現，爭取運動員權益！民眾黨立委黃國昌、國民黨立委柯志恩8日舉行「強化體育賽事防堵法治機制，厚植運動產業發展能量」公聽會。中信兄弟球星周思齊強調，運動員從業人數少、難成立工會，因此與運動協會、球隊都不易談判，也容易發生簽賭等事件，需要體育署修法協助。

運動員要更多保障

「如果在國際賽受傷，誰能替我負責？」中職球員職業工會理事長、統一獅球星陳傑憲表示，大家都很想為國爭光，但過去都很擔心參加國際賽受傷，影響球員生涯，但後來成立職棒工會後，建立防賭機制、成立防賭基金，還可以申請短期保險，且參加國際賽事與棒協都有談好協議。

周思齊強調，過去從黑鷹、黑象簽賭，都是從六合彩等地下賭盤資金轉移過來，政府需要保障球員權益外，也要追究賭盤資金從何而來。另外，球員承擔相當大的國族責任，但在勞資談判上仍缺乏保障，職棒工會是少數比較完整的，還有職籃、女籃與女足等都還需要更多保障。

「此次瓊斯盃中華女籃隊竟然沒有出場費！」台灣職籃球員職業工會理事長曾文鼎指出，球員希望參加國家隊的權利義務能法制化，雖然籃協願意與籃球員簽定保障協議，但這次瓊斯盃卻出現籃協不給出席費的狀況。另外，他也指出，台電女籃與台啤男籃長年沒有給籃球員保勞健保，盼體育署能要求這兩支球隊替球員投保。

修法擴大防簽賭

女子足球員職業工會代表陳雅君則說，比起職業球隊，業餘因為資源缺乏，更容易成為簽賭的標的，尤其在疫情期間，因為業餘女足是國際少數正常運作的聯賽，國外至少有2億台幣簽賭業餘女足，但體育署只有讓球員接受法治教育，可以讓球員提防簽賭，無法阻止組頭一再對球員發出誘惑，盼在成立工會後能有更友善制度。

黃國昌也坦言，自己過去是誠泰Cobras球迷，但後來因為簽賭案感到失望，不看棒球賽。過去也有要改革協會的聲音，但往往可能因為協會背後有靠山，讓改革不了了之；柯志恩也說，11日將討論《運動產業發展條例》修法，讓更多體育從業人員被規範，減少簽賭的事情再發生。

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