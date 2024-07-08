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中職／蔡鎮宇三分褲未違規 但桃猿已請他不要再穿

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
蔡鎮宇短褲球衣引起爭議。擷圖自CPBLTV
蔡鎮宇短褲球衣引起爭議。擷圖自CPBLTV

樂天桃猿隊的小跑車蔡鎮宇昨天因三分褲穿搭掀起熱議，中職聯盟今天也對此提出討論，最終認定對於球褲長度並無具體規定，但猿隊球團已回覆聯盟，將請選手將球褲長度穿至膝蓋下方。

猿隊昨天以5：6不敵富邦悍將隊，9局下的最後反撲，廖健富在兩出局後選到保送，換上蔡鎮宇代跑，而他一登場就很吸睛，將球褲改成三分褲，長度只到大腿中段，露出一大截束褲，反光之下像是小熱褲加黑絲襪的重口味穿搭。

根據中職規章第9章第20條「服裝舉止」所述，「任何人員進入比賽場中應穿著代表球團之服裝（練習時可著練習服、比賽時應著球服），防護員及翻譯人員則依各球團規定穿著。於其他場合中，不論何時皆應注意穿著是否得體，勿損個人、球團及聯盟形象。」是否有損形象屬主觀認定，但選手契約書中也對制服穿著有所規範，「球團應提供選手必要之棒球制服，選手應按提供之狀態穿著，不得修改，並不得穿著或配戴任何非球團指定之物件於制服上。」

據了解，昨天裁判在現場已對蔡鎮宇的球褲有疑問，今天聯盟也對此事進行討論。聯盟表示，規則上並無褲子長度的具體規定，不過球團已表示會請球員的短版褲子需穿至膝蓋下方，避免突兀。

中職 富邦悍將 樂天桃猿

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