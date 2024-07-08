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中職／曾合作攝影師被退追蹤超生氣 啦啦隊林可：沒聯絡可以退吧？

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊林可。 截圖自林可IG
啦啦隊林可。 截圖自林可IG

中信兄弟啦啦隊成員林可，因亮麗外型獲得不少粉絲支持，她近日發文提到有位合作過的攝影師，突然到她貼文底下留言又按怒，讓她感到莫名其妙。

林可在Threads發文表示，一位曾合作過的攝影師，現在可能變導演，但真的沒聯絡，不會互相留言，限動寒暄也是2021年的事。他可能退追蹤，今天自己加回來，又在我們2021年的私訊點了一個怒，然後在我文章下面留言說，「被退得莫名其妙欸。」

林可也感到莫名其妙，因此回該攝影師「沒有在聯絡的本身就可以退吧？」她認為這句話雖傷人但實際，去年12月他有回她限動，但她沒回，林可強調，「本身很少會去動好友區，除非真的不是很熟，又沒什麼交集，可能下次見面認不出來那種，我才會退追蹤，也不太會注意誰退我追蹤。」

林可也提到自己社群帳號喜歡追網拍、美甲，正妹和明星，並表示「希望他只是剛好心情不好想找人出氣而已，希望他以後都順心。」

文章一出，網友紛紛留言寫道，「君子之交淡如水」、「大家一切順心」、「之前有傳照片給某位啦啦隊員，不過她一直都沒有回應，我也就忘了，但我沒有玻璃心退追蹤，三年後她回我一個讚。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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