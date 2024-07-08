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棒球／李玟勳茨城地方大賽首戰開轟 朝甲子園出賽目標努力

中央社／ 台北8日電
李玟勳。圖／新北教育局提供(資料照)
李玟勳。圖／新北教育局提供(資料照)

台灣留學生李玟勳赴日本明秀學園日立高校打球，今天在夏季甲子園茨城地方大賽首戰出賽就有表現，敲出3分砲、為高中生涯第5轟，率隊以15比3搶勝，朝甲子園出賽目標努力。

日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）將於8月開幕，7月各地方大會陸續舉行、爭取出賽甲子園名額，李玟勳今天在茨城地方大賽首戰扛明秀日立第7棒，5局上敲出3分砲，幫助球隊擴大領先優勢至9比1。

李玟勳目前高三，也是球隊副隊長，過去多扛球隊中心棒次第4棒，雖然此次比賽前狀況調整不到最好，棒次往後移至第7棒，但他表示希望可以拿出最好表現。

李玟勳今天1局上敲出右外野方向飛球出局，3局上也是右外野方向飛球出局，5局上第3打席開轟，直言「終於對球隊有貢獻」，也感謝球迷熱情的加油應援，帶著感謝的心情上場比賽。

李玟勳從台灣福營國中畢業後赴日本明秀學園日立高校打球，他在接受日媒採訪時曾透露，國小1年級看2013年世界棒球經典賽台灣與日本隊交手，延長賽日本隊拿下勝利，奮戰到最後一刻都不放棄的態度很棒，嚮往赴日本打球。

李玟勳國小5年級就開始跟著家教學日文，國中外出比賽也都會帶著課本自習，到日本後也是打球、課業兼顧，把在甲子園出賽、考上東京大學當作目標。

棒球 甲子園 經典賽

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