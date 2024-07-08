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中職／為10瓶香蕉牛奶差點回不了台灣 啦啦隊奶昔：我很白癡

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊奶昔。 截圖自奶昔IG
啦啦隊奶昔。 截圖自奶昔IG

富邦悍將啦啦隊奶昔（洪采鈺）擁有甜美臉蛋，被球迷譽為「富邦IU」。她最近造訪南韓，卻為了最喜歡喝的香蕉牛奶，差點沒辦法登機返台，引發網友熱議。

奶昔在Threads發文還原事發經過，她當時登機門在仁川機場39號，但以為1-50號區域沒有超商，她決定搭乘航廈內電車，前往100多號區域買自己很愛喝的香蕉牛奶，結果買完才發現沒有回程車。

當時時間是18點55分，19點15分就要登機，19點45分起飛，奶昔詢問地勤返回1-50號區域的方式，被告知，「沒辦法返回，但我們有人可以帶妳們返回。」不過因為回去要再過一次海關，所以香蕉牛奶必須直接丟掉，完全沒喝到。

奶昔還透露，當下有被詢問為何跑到100多號區域，地勤看見她拿出香蕉牛奶時，一臉不敢相信。地勤得知買了10瓶後更露出傻眼表情，「她應該沒辦法理解他們的香蕉牛奶在台灣人心中有多好喝。」

奶昔感謝帶她返回的工作人員，「真的是我們的問題，沒有搞清楚就離開原本區域，就算先問問看路人也好，就不會搞到差點搭不上飛機，覺得自己很白癡。」貼文一出，許多網友直呼奶昔的行為太瘋狂，有人指出「其實10號登機口有便利商店」、「搭列車前有超大中文寫無法返回」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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