棒球／中信盃黑豹旗 女黑豹賽前衝刺班特訓

中國信託商業銀行長期支持台灣棒球運動發展，冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今年邁入第十年，上屆首度出現「女校球隊」參賽引爆話題，今年特別安排「女黑豹賽前衝刺班」，由台中台壽霸龍成棒隊球員提供特訓。

被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗為全台最大規模青棒賽事，每年約200所學校報名，透過不分級別、性別賽制，鼓勵社團及女性選手參賽，近兩年參與賽事的女性球員及教練逾百人，帶動台灣青棒女力成為矚目焦點。

中信盃黑豹旗巡迴列車今年共計舉辦五場次，更特別規畫「女黑豹賽前衝刺班」，邀請專業教練及球員傳授球技，內容包含三小時的科學訓練課程，以大聯盟等級的軟硬體設備分析投打數據，科學化的方式了解球員現況，進而提升實力。

昨天台壽霸龍隊球員洪宸宇、蕭憶祥、邱志鵬、林雨力及張杰倫，在台中市霧峰舊正棒球園區為來自全台七所學校的女子棒球選手提供全方位特訓；「黑豹大學姐」、中華女子棒球隊前國手張甄芸也分享，從非科班選手到入選國家培訓隊的圓夢歷程。

台北市華江高中女子棒球隊總教練蔡瑜君專程包車，帶隊員南下參加，蔡瑜君說，選手知道今年可以全隊一起打中信盃黑豹旗都十分興奮，將把這次活動當作移地訓練，希望帶給隊員不一樣的刺激。