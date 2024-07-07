中職／暌違3季再度繳出優質先發 徐若熙初嘗屠鷹滋味

味全龍隊投手徐若熙今天在台北大巨蛋登板，對台鋼雄鷹隊先發6局無失分，優質表現奪下本季第 4勝，龍隊終場3：0獲勝，下半季首次3連戰搶下2勝，徐若熙生涯首次投贏雄鷹。

徐若熙用84球完成6局任務，被揮出5支安打、出現1次保送，也送出5次三振，銳歐接手兩局、陳冠偉守住最後一局，3人聯手讓雄鷹掛蛋，吞下2連敗。

今天賽前，徐若熙最近一場優質先發紀錄已是2021年9月25日對樂天桃猿隊之戰，當時也是菜鳥球季，暌違1016天再度繳出優質先發，單季4勝也寫下個人新高。

雄鷹先發投手施子謙投5局，被揮出5支安打，失1分非自責，本季戰績掉到2勝5敗。

雄鷹全場出現7支安打，比龍隊少兩支，前旅日野手吳念庭生涯第4場出賽，4打數2安打，本季11支5都是一壘打，還未有全壘打和打點。