快訊

呼吸道疾病夏日異常爆發 醫揭原因再示警「傳染病愈來愈不按牌理出牌」

大老婆的反擊！人夫和小三同居、車震小四還PO網 3人須連帶賠給元配

「人在空中遊、景在窗外動」 大陸首條空軌在武漢！掛空中全程自動控制

中職／暌違3季再度繳出優質先發 徐若熙初嘗屠鷹滋味

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
徐若熙。味全龍提供
徐若熙。味全龍提供

味全龍隊投手徐若熙今天在台北大巨蛋登板，對台鋼雄鷹隊先發6局無失分，優質表現奪下本季第 4勝，龍隊終場3：0獲勝，下半季首次3連戰搶下2勝，徐若熙生涯首次投贏雄鷹。

徐若熙用84球完成6局任務，被揮出5支安打、出現1次保送，也送出5次三振，銳歐接手兩局、陳冠偉守住最後一局，3人聯手讓雄鷹掛蛋，吞下2連敗。

今天賽前，徐若熙最近一場優質先發紀錄已是2021年9月25日對樂天桃猿隊之戰，當時也是菜鳥球季，暌違1016天再度繳出優質先發，單季4勝也寫下個人新高。

雄鷹先發投手施子謙投5局，被揮出5支安打，失1分非自責，本季戰績掉到2勝5敗。

雄鷹全場出現7支安打，比龍隊少兩支，前旅日野手吳念庭生涯第4場出賽，4打數2安打，本季11支5都是一壘打，還未有全壘打和打點。

徐若熙 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／徐若熙本季最長局數6局無失分 好投率龍擊敗雄鷹

中職／徐若熙、古林睿煬3回戰 28日時機浮現

挑戰旅外之路遇同樣問題 徐若熙比佐佐木朗希更嚴重

中職／讓徐若熙露出破綻 兄弟3連勝平野惠一吐金句

相關新聞

中職／炸裂！詐裂？大巨蛋白椅分不清 餅總動怒抗議

統一獅隊與中信兄弟隊之戰，今天在大巨蛋冷氣吹拂下卻爆發火氣，岳政華的一顆深遠飛球究竟有無打到外野觀眾席，因白色座椅難以判...

中職／岳政華2分砲轟破僵局 兄弟三連戰橫掃大巨蛋首演

中信兄弟隊今天靠著岳政華2分砲轟破僵局，先發投手克迪也繳出6.1局失1分、7K好投，以2：1擊敗統一獅隊，成為第一支在大...

中職／去年直擊張育成威力 戴培峰預言對悍將幫助很大

富邦悍將隊主戰捕手戴培峰前天在本壘攻防戰受傷，目前降到二軍休養，今天在桃園球場賽前和隊友接傳球，強調何時回一軍暫無時間表...

中職／陳子豪手腕傷情8日檢查 下二軍沒人補監督苦惱

中信兄弟隊今天決定讓陳子豪下放二軍休息，原因是右手腕不適，明天將赴醫院進行進一步檢查，少了這一門12轟重砲，總教練平野惠...

中職／暌違3季再度繳出優質先發 徐若熙初嘗屠鷹滋味

味全龍隊投手徐若熙今天在台北大巨蛋登板，對台鋼雄鷹隊先發6局無失分，優質表現奪下本季第 4勝，龍隊終場3：0獲勝，下半季...

中職／大巨蛋吃球惹議 獅隊擔憂影響國際賽勝負

統一獅隊今天以1：2輸給中信兄弟隊，在台北大巨蛋吞下3連敗，而關鍵的岳政華2分砲引爆台北大巨蛋座椅顏色「吃球」爭議，獅隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。