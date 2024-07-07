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中職／大巨蛋吃球惹議 獅隊擔憂影響國際賽勝負

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林岳平（左）。統一獅提供
林岳平（左）。統一獅提供

統一獅隊今天以1：2輸給中信兄弟隊，在台北大巨蛋吞下3連敗，而關鍵的岳政華2分砲引爆台北大巨蛋座椅顏色「吃球」爭議，獅隊領隊蘇泰安表示，這點攸關勝負，之後國際賽也可能影響，期待未來作出改善。

岳政華在3局上敲出的右外野飛球，打到全壘打牆附近彈回場內，獅隊緊急回傳內野，岳政華先停在三壘，待裁判做出全壘打手勢才繼續推進。

不過獅隊總教練林岳平提出挑戰，但經過電視輔助判決後仍維持原判，引發林岳平不滿，在場上大動作抗議，許久後才回到休息區。

林岳平賽後不願回應此事，而領隊蘇泰安則指出，椅子的配色與球的顏色接近，視覺上不易判斷落點，未來也有可能影響國際賽的成績，「這部分與勝負有關，應該立即做改善。」

中職秘書長楊清瓏則表示，大巨蛋座椅顏色早在讀賣巨人交流賽時就曾反應，就看場地方如何調整，而針對今天的全壘打判決，「現場觀看確實不是很清楚，但重播輔助判決的畫面慢動作回放是很清楚的，確實是全壘打沒有問題。」

而對於遠雄、台北市政府有回應說會進行改善，蘇泰安也表示，大巨蛋剛落成不久，大型場館確實很多地方需要修改，「還是很感謝大巨蛋造福中職、統一獅及球迷，希望未來場館能一次比一次好，提升看球環境。」

岳政華 林岳平

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