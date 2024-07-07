中職／悍將下半季好的開始 陳金鋒對猿隊搶2勝透露心情

富邦悍將隊下半季有好的開始，今天又以6：5擊敗樂天桃猿隊，作客桃園球場3連戰搶下兩勝，總教練陳金鋒說：「球員愈來愈進步，對比賽的反應愈來愈自然。」

悍將上半季排名第4，連續3個半季勝率未達5成，下半季起步算是順利，全隊明天將從台北搭火車前往台東，備戰9、10日對台鋼雄鷹隊2連戰，12日再回新莊主場對決統一獅隊，進行3連戰首戰，也是張育成返台加盟中職首戰。

陳金鋒表示，球員經過不少磨練，現在都知道怎麼做，壘上有人和投手對決做得非常好。

悍將今天推出5名投手應戰，聯手守住江山，先發投手游霆崴投5局，被揮出8支安打，包括1支全壘打，失3分（2分自責）無關勝敗，雖無緣奪下本季首勝，陳金鋒說：「游霆崴頂替上來扛起先發，表現不錯。」