中職／徐若熙本季最長局數6局無失分 好投率龍擊敗雄鷹

中職味全龍隊投手徐若熙今天投出本季最長局數，先發6局無失分、好投壓制，隊友打線適時串連搶分，龍隊以3比0擊敗台鋼雄鷹隊、奪下近期2連勝。

龍隊今天在主場天母棒球場與台鋼雄鷹隊交手，龍隊先發投手徐若熙展現壓制力，開賽連抓4個出局數，直到2局上1人出局後被吳念庭敲出安打，但接著依序讓杜家明敲出左外野方向飛球出局、三振王博玄沒有失分。

徐若熙投到6局上再有危機，1人出局後保送陳文杰、被王柏融敲出安打，關鍵時刻三振吳念庭，再讓杜家明敲出游擊方向滾地球出局，沒有失掉分數。

徐若熙今天總計用84球投6局，僅被敲出5支安打，投出5次三振、1次四壞保送，無失分，率隊搶勝，也奪下個人本季第4勝，獲選單場MVP。

龍隊今天3局下靠著雄鷹隊野手吳念庭失誤上壘，1人出局後靠著捕逸、劉基鴻高飛犧牲打送回團隊第1分。

龍隊7局下攻勢再起，1人出局後李凱威選到保送、盜上二壘，劉基鴻安打推進，吉力吉撈．鞏冠敲出滾地球送回球隊第2分，拿莫．伊漾補上安打，送回團隊第3分，龍隊奪下近期2連勝。