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中職／近6戰11安多達8支長打 王正棠很客氣談長打進步
富邦悍將隊指定打擊王正棠今天火力大爆發，在桃園球場對樂天桃猿隊之戰4打數3安打、攻下4分打點，兩度幫助球隊打回超前分，成為悍將6：5獲勝最大功臣，賽後很客氣說：「最近基本動作做得不錯。」
悍將5局上追成2：2平手後，王正棠從猿隊先發投手黃子鵬的手中轟出右外野方向3分砲，比數變成5：2。
猿隊打完7局追成5：5，也是兩隊第三度次打平，9局上李宗賢揮出安打，靠池恩齊犧牲觸擊上二壘，王正棠面對猿隊「守護神」陳柏豪，揮出致勝安打，本季第4次獲選單場MVP，他說：「宗賢安打上壘，當時就是想辦法把他送回來。」
王正棠本季6轟寫下個人生涯單季新高，5局上開轟後猛力甩棒，看著小白球飛上右外野看台；他表示，打到球的感覺知道是長打，剛好飛過全壘打牆。
王正棠最近連續6場比賽都出現安打，合計11安就有8支長打（2支全壘打、1支三壘打、5支二壘打），攻下9分打點，被問到長打火力是否進步一事，他說：「從數據看來，感覺是這樣，做好基本動作還是最重要的事。」
悍將在3連戰搶下兩勝，包括前天首戰7：6獲勝，都是一分險勝，王正棠坦言很難擊敗猿隊，打起來很累。
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