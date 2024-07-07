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中職／岳政華打出去感覺出牆 全力衝三壘平野按讚

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
擊出勝利打點全壘打的岳政華本季第二次獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
擊出勝利打點全壘打的岳政華本季第二次獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊今天靠著岳政華的關鍵2分砲，以2：1擊敗統一獅隊，卻也轟出台北大巨蛋白色座椅的設計問題，但岳政華當下全力衝刺三壘的態度獲得教頭肯定。

3局上岳政華敲出右外野2分砲為球隊先馳得點，然而球飛到右外野後視覺上與白椅融為一體，難以判斷落點，球又彈回場內，岳政華全力衝上三壘才停下腳步，看見三壘審舉手在空中轉圈，比出全壘打手勢，岳政華才跑回本壘。

兄弟教頭平野惠一指出，三壘裁判有說是全壘打，岳政華可能一開始不知道，才想要拚三壘安打，這樣的跑壘意識非常好。

岳政華則表示，一開始沒看到落點，但打出去的感覺應該會是全壘打，在三壘停下是因為對方將球傳回內野，「不要亂跑，想說應該不會打到牆吧？感覺是打到觀眾席，有掌握得不錯。」

這是今年岳政華第2轟，他表示只有要求自己確實擊球，今天對戰古林睿煬賽前教練都有提供策略，「就照著策略，不要失打，他直球很快、頻率也比較高，看能不能掌握住，前1打席（滾地出局）也是打直球沒打好，有設定到也不好打。」

平野惠一則表示，古林睿煬是非常好的投手，「賽前就知道沒有大量得分的機會，就是把握所有機會，守備要做得更確實。」

兄弟先發投手克迪表現也很優異，6.1局僅被敲3支安打，丟掉1分，另有7次三振，沒有四死球，平野惠一表示，在3局上得分後，希望投手盡可能不要失分，但當下丟掉1分，除此之外表現完美，「都是帶有思考去投球，沒有保送這點非常棒。」

7局上陳俊秀打擊時，平野惠一曾上場與裁判溝通，他透露當下發現投球計時器凍結，沒有在倒數，「這樣選手要怎麼遵從？比賽每一球都可能是關鍵，希望聯盟能夠做好對策，或許裁判也能有碼錶計算，不然有問題裁判也無從認證。」

岳政華 平野惠一

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