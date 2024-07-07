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中職／通常不會白色…大巨蛋白椅吃球 兄弟教頭困惑

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟總教練平野惠一。兄弟象提供
中信兄弟總教練平野惠一。兄弟象提供

台北大巨蛋爭議已久的座椅顏色在中職例行賽浮出問題，大巨蛋白黑灰色相間的觀眾席，從啟用以來就有不少棒界人士擔憂影響賽事，今天就因全壘打落點讓統一獅隊總教練林岳平氣得跳腳，中信兄弟隊總教練平野惠一也坦言，很少看過是白色的椅子。

兄弟今晚以2：1擊敗獅隊，關鍵在3局上岳政華敲出的2分砲，球落到右外野全壘打牆方向但彈回場上，因為白色座椅與白球融為一體，難以分辨落點，但裁判比出全壘打手勢。

林岳平提出挑戰，想透過電視輔助判決確認落點，不過最終維持原判，認定是打到觀眾席才彈回場內，林岳平也因此不滿大動作抗議，爭執許久後才回到休息區，賽後林岳平不願對此回應。

兄弟總教練平野惠一則認為，座椅的顏色確實有影響到判斷落點，「通常不會是白色，我想這點剛建好的時候就有人反應過，來這邊比賽也都有跟選手確認會不會影響，但今天攝影機拍得滿清楚的。」

兄弟岳政華在三局上擊出兩分全壘打，並經過裁判檢視重播輔助判決，維持全壘打原判，卻引起獅隊總教練林岳平（右二）不滿向主審抗議。記者侯永全／攝影
兄弟岳政華在三局上擊出兩分全壘打，並經過裁判檢視重播輔助判決，維持全壘打原判，卻引起獅隊總教練林岳平（右二）不滿向主審抗議。記者侯永全／攝影

平野惠一 林岳平

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