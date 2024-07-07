中職／王正棠3分砲加致勝一擊 陳柏豪吞下轉戰猿隊首敗

下半季開打第3天，富邦悍將、樂天桃猿隊在桃園球場進行3連戰最後一戰，悍將指定打擊王正棠第5局轟出3分砲，9局上揮出關鍵二壘打攻下致勝分，成為6：5擊敗猿隊的最大功臣，悍將2勝1敗贏得系列賽。

王正棠4打數3安打，攻下4分打點，只差三壘打就是完全打擊，獲選單場MVP，本季打擊率3成42升至全聯盟第2，只落後統一獅隊陳傑憲的3成52。

悍將1局上率先展開攻勢，池恩齊揮出二壘打，再靠范國宸安打攻下全場第1分。

猿隊1局下陳晨威安打、盜上二壘，林立揮出二壘滾地球，李宗賢接球失誤讓猿追平比數；2局下廖健富、朱育賢連續安打，張閔勛獲保送形成滿壘，林政華適時安打攻下猿隊第2分。

悍將5局上攻勢再起，陳真觸身球上壘，再靠姚冠瑋犧牲觸擊推進二壘，周佳樂、李宗賢連揮安打追成2：2平手，接著王正棠轟出右外野方向3分砲，比數變成5：2。

這是王正棠本季第6轟，寫下生涯7年單季最多轟紀錄，也是生涯第20轟。

猿隊林泓育5局下轟出右外野陽春砲，本季第6轟、生涯第204轟出爐，6局下再靠張閔勛二壘打、馬傑森安打、林政華高飛犧牲打攻下1分，一路緊咬悍將。

猿隊攻勢不斷，7局下梁家榮揮出三壘打，再靠林泓育安打追成5：5，兩隊三度打平。

悍將未讓勝利飛走，9局上李宗賢揮出安打，靠池恩齊犧牲觸擊上二壘，接著王正棠揮出安打攻下勝利打點，中職救援王、猿隊「守護神」陳柏豪吞下本季、也是轉戰猿隊首敗。