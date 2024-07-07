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中職／台北大巨蛋座椅疑吃球導致爭議判決 場館方遠雄回應了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中華職棒中信兄弟隊7日作客台北大巨蛋與統一獅隊交手，兄弟隊岳政華敲出右外野方向深遠飛球，跑到三壘時一度停下腳步，受椅子顏色影響落點難判斷，經重播輔助判決後為全壘打，獅隊總教練林岳平（右2）不滿判決上場抗議。中央社
中華職棒中信兄弟隊7日作客台北大巨蛋與統一獅隊交手，兄弟隊岳政華敲出右外野方向深遠飛球，跑到三壘時一度停下腳步，受椅子顏色影響落點難判斷，經重播輔助判決後為全壘打，獅隊總教練林岳平（右2）不滿判決上場抗議。中央社

台北大巨蛋今舉行中華職棒中信兄弟統一獅比賽時出現爭議判決，中信打者敲出一顆外野飛球遭判定全壘打，但統一獅教練認為球未打上觀眾席提出挑戰，經重播輔助判決受椅子顏色影響，落點難判斷，最終維持原判，讓統一教練團無法接受，議員更質疑，遠雄堅持使用白色座椅導致爭議判決。對此遠雄僅表示，尊重賽事判決結果，若主辦方對場地有疑慮，可隨時溝通反映。

事情發生在今天比賽三局上半，中信兄弟隊打者岳政華從投手手中敲出一顆深遠飛球，疑似打上觀眾席彈回場內，裁判第一時間認定全壘打，但統一獅總教練林岳平認為球是打到軟墊彈回場內，非全壘打，提出挑戰，經電視重播球與白色座椅重疊，難以判斷落點，最後維持原判，林當下無法接受，在場上向裁判抗議許久。

該事發生後，也在網路上引起熱議，先前已多次討論大巨蛋白色座椅會吃球問題再度拿出來討論，民眾黨議員陳宥丞也質疑，大巨蛋座椅是全世界棒球場採用唯一令人詬病的白色系，他多次提醒蔣市府應全面改善，最後遠雄只更換打者之眼區域，才導致爭議發生，呼籲蔣市府「硬起來，遠雄動起來」。

針對今天判決爭議，遠雄副總經理楊舜欽僅表示，對判決結果予以尊重，若活動主辦方對場館設備有任何意見回饋，皆可隨時溝通反映，請外界放心。

兄弟岳政華在三局上擊出兩分全壘打，並經過裁判檢視重播輔助判決，維持全壘打原判，卻引起獅隊總教練林岳平（右二）不滿向主審抗議。記者侯永全／攝影
兄弟岳政華在三局上擊出兩分全壘打，並經過裁判檢視重播輔助判決，維持全壘打原判，卻引起獅隊總教練林岳平（右二）不滿向主審抗議。記者侯永全／攝影

中信兄弟 統一獅

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