中職／台北大巨蛋座椅疑吃球導致爭議判決 場館方遠雄回應了
台北大巨蛋今舉行中華職棒中信兄弟及統一獅比賽時出現爭議判決，中信打者敲出一顆外野飛球遭判定全壘打，但統一獅教練認為球未打上觀眾席提出挑戰，經重播輔助判決受椅子顏色影響，落點難判斷，最終維持原判，讓統一教練團無法接受，議員更質疑，遠雄堅持使用白色座椅導致爭議判決。對此遠雄僅表示，尊重賽事判決結果，若主辦方對場地有疑慮，可隨時溝通反映。
事情發生在今天比賽三局上半，中信兄弟隊打者岳政華從投手手中敲出一顆深遠飛球，疑似打上觀眾席彈回場內，裁判第一時間認定全壘打，但統一獅總教練林岳平認為球是打到軟墊彈回場內，非全壘打，提出挑戰，經電視重播球與白色座椅重疊，難以判斷落點，最後維持原判，林當下無法接受，在場上向裁判抗議許久。
該事發生後，也在網路上引起熱議，先前已多次討論大巨蛋白色座椅會吃球問題再度拿出來討論，民眾黨議員陳宥丞也質疑，大巨蛋座椅是全世界棒球場採用唯一令人詬病的白色系，他多次提醒蔣市府應全面改善，最後遠雄只更換打者之眼區域，才導致爭議發生，呼籲蔣市府「硬起來，遠雄動起來」。
針對今天判決爭議，遠雄副總經理楊舜欽僅表示，對判決結果予以尊重，若活動主辦方對場館設備有任何意見回饋，皆可隨時溝通反映，請外界放心。
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