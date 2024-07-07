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中職／岳政華2分砲轟破僵局 兄弟三連戰橫掃大巨蛋首演

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
兄弟第1棒岳政華在三局上從獅隊先發投手古林睿煬手中擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影
兄弟第1棒岳政華在三局上從獅隊先發投手古林睿煬手中擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊今天靠著岳政華2分砲轟破僵局，先發投手克迪也繳出6.1局失1分、7K好投，以2：1擊敗統一獅隊，成為第一支在大巨蛋三連戰橫掃對手的球隊，加上6月下旬與台鋼雄鷹二連戰都贏球，在台北大巨蛋取得五連勝。

0：0的局面在3局上打破，岳政華在2出局、二壘有人時，將球敲到中右外野全壘打牆附近彈回場內，一瞬間難以判斷落點，衝到三壘就停下腳步，不過裁判此時做出全壘打手勢，他才慢慢跑回本壘。

獅隊總教練林岳平提出挑戰，想透過電視輔助判決確認落點，不過最終維持原判，認定是打到觀眾席才彈回場內，林岳平不滿上場大動作抗議，雖經過裁判解釋，但餅總仍舉起雙手不滿判決，爭執許久後才回到休息區。

3局下獅隊也有收穫，1出局後陳聖平先敲出安打，再演出中職生涯首盜，2出局、二壘有人時，陳傑憲的適時安打敲回1分，但攻勢也到此為止。

兄弟先發投手克迪持續壓制獅隊打線，以97球投完6.1局，僅被敲3支安打，丟掉1分，另有7次三振，沒有四死球，取得本季第2勝，賽後防禦率1.47。

獅隊本土王牌古林睿煬雖然撐滿7局，投出7次三振，但被敲出的4支安打有發關鍵全壘打，丟掉2分，在隊友有限分數支援下，吞下本季第2敗，防禦率2.05。

林岳平

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