中職／王正棠開轟猛力甩棒 隊友「部長化」敬禮迎接

富邦悍將隊指定打擊王正棠，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰5局上開轟，面對猿隊先發投手黃子鵬轟出右外野方向3分砲，本季第6轟出爐，寫下生涯7年單季最多轟紀錄，也是生涯第20轟。

王正棠2018年從悍將起步，並非長打型打者，過去6季單季最多轟紀錄是2021年5轟，今年6月25日對台鋼雄鷹隊之戰追平，今天再創個人新高，按照目前進度有機會首次達到單季10轟。

王正棠5局上從黃子鵬的手中開轟，第一時間順勢猛力甩棒，看著小白球飛出全壘打牆，繞回本壘時，隊友更在本壘前「部長化」敬禮迎接 。