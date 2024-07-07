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中職／王正棠開轟猛力甩棒 隊友「部長化」敬禮迎接

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
王正棠（左）轟出3分砲，隊友「部長化」敬禮迎接。圖／富邦悍將隊提供
王正棠（左）轟出3分砲，隊友「部長化」敬禮迎接。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊指定打擊王正棠，今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰5局上開轟，面對猿隊先發投手黃子鵬轟出右外野方向3分砲，本季第6轟出爐，寫下生涯7年單季最多轟紀錄，也是生涯第20轟。

王正棠2018年從悍將起步，並非長打型打者，過去6季單季最多轟紀錄是2021年5轟，今年6月25日對台鋼雄鷹隊之戰追平，今天再創個人新高，按照目前進度有機會首次達到單季10轟。

王正棠5局上從黃子鵬的手中開轟，第一時間順勢猛力甩棒，看著小白球飛出全壘打牆，繞回本壘時，隊友更在本壘前「部長化」敬禮迎接 。

前旅美好手「國防部長」張育成加盟悍將，12日將在新莊球場首次亮相，李宗賢最近發想敬禮慶祝動作，表達歡迎他的加入，現在已成悍將招牌。

王正棠轟出3分砲後猛力甩棒，看著小白球飛出全壘打牆。圖／富邦悍將隊提供
王正棠轟出3分砲後猛力甩棒，看著小白球飛出全壘打牆。圖／富邦悍將隊提供

樂天桃猿 王正棠 黃子鵬

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