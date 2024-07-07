快訊

輝達旋風掃台股！證券商5月狂買台股235億 持有水位新高點

37歲歌手倒臥家中猝逝 死因曝光「心臟病奪命」

七夕決戰勝者出爐！小池百合子擊敗「台南女兒」 成功3連任東京都知事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／球呢？大巨蛋全壘打落點難判..議員早點出過白座椅問題

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
兄弟岳政華在三局上擊出兩分全壘打，並經過裁判檢視重播輔助判決，維持全壘打原判，卻引起獅隊總教練林岳平（右二）不滿向主審抗議。記者侯永全／攝影
兄弟岳政華在三局上擊出兩分全壘打，並經過裁判檢視重播輔助判決，維持全壘打原判，卻引起獅隊總教練林岳平（右二）不滿向主審抗議。記者侯永全／攝影

中職中信兄弟隊今天與統一獅隊在大巨蛋交手，發生中信兄弟岳政華在大巨蛋敲出右外野方向深遠飛球，跑到三壘時一度停下腳步，受椅子顏色影響落點難判斷，經過重播輔助判決後為全壘打，獅隊教練林岳平不滿判決上場抗議。民眾黨議員陳宥丞第一時間也在臉書發文，表示大巨蛋這個嚴重的判決爭議，差點引起首次大巨蛋的球員「拳武行」，問題就出在蔣市府及遠雄不願改善的白色座椅。

「球呢？ 球不見了！？」陳宥丞說，就在今天台北大巨蛋，出現了因離奇設計引起的判決爭議。統一獅隊總教練為此猛烈抗議，就算重播輔助判決也是爭議不斷，這就是台灣大巨蛋獨有的白色座椅所導致。

陳宥丞說，之所以出現今天的判決爭議，原因就出在大巨蛋座椅是全世界棒球場採用唯一令人詬病的白色系，很容易吃掉小白球，早在一年前他就不斷提醒蔣市府應全面改善，最後遠雄只更換打者之眼區域。

陳說，今天即便透過電視重播輔助判決也看不清楚是打中座椅還是欄杆，聯盟人員在「小房間」看了許久，最終仍維持原判。這問題從大巨蛋還沒啟用，他的辦公室團隊就提供數據及改善方案，也以世界球場對比希望遠雄從善如流，但一直講一直講，市府與遠雄仍自我感覺良好。

議員質疑，球迷朋友都清楚這不會是第一起爭議，只要蔣萬安市府與遠雄還是這種鴕鳥心態，這爭議永遠有得吵，最嚴重是會影響國際賽事的申請資格，更是台灣球迷的權益。呼籲蔣市府「硬起來，遠雄動起來！」

統一獅隊總教練林岳平場上與裁判爭執全壘打球如何彈回場內。記者侯永全／攝影
統一獅隊總教練林岳平場上與裁判爭執全壘打球如何彈回場內。記者侯永全／攝影

中信兄弟 林岳平 統一獅

延伸閱讀

圖輯／中職岳政華轟兩分砲 兄弟暫時2比1領先

中職／炸裂！詐裂？大巨蛋白椅分不清 餅總動怒抗議

中職／連兩場關門失敗餅總點問題 陳韻文要做給球迷看

中職／成張育成首戰對手 餅總：他若打出來會像洋將

相關新聞

中職／炸裂！詐裂？大巨蛋白椅分不清 餅總動怒抗議

統一獅隊與中信兄弟隊之戰，今天在大巨蛋冷氣吹拂下卻爆發火氣，岳政華的一顆深遠飛球究竟有無打到外野觀眾席，因白色座椅難以判...

中職／岳政華2分砲轟破僵局 兄弟三連戰橫掃大巨蛋首演

中信兄弟隊今天靠著岳政華2分砲轟破僵局，先發投手克迪也繳出6.1局失1分、7K好投，以2：1擊敗統一獅隊，成為第一支在大...

中職／去年直擊張育成威力 戴培峰預言對悍將幫助很大

富邦悍將隊主戰捕手戴培峰前天在本壘攻防戰受傷，目前降到二軍休養，今天在桃園球場賽前和隊友接傳球，強調何時回一軍暫無時間表...

中職／陳子豪手腕傷情8日檢查 下二軍沒人補監督苦惱

中信兄弟隊今天決定讓陳子豪下放二軍休息，原因是右手腕不適，明天將赴醫院進行進一步檢查，少了這一門12轟重砲，總教練平野惠...

中職／通常不會白色…大巨蛋白椅吃球 兄弟教頭困惑

台北大巨蛋爭議已久的座椅顏色在中職例行賽浮出問題，大巨蛋白黑灰色相間的觀眾席，從啟用以來就有不少棒界人士擔憂影響賽事，今...

中職／王正棠3分砲加致勝一擊 陳柏豪吞下轉戰猿隊首敗

下半季開打第3天，富邦悍將、樂天桃猿隊在桃園球場進行3連戰最後一戰，悍將指定打擊王正棠第5局轟出3分砲，9局上揮出關鍵二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。