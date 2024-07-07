中職／球呢？大巨蛋全壘打落點難判..議員早點出過白座椅問題

中職中信兄弟隊今天與統一獅隊在大巨蛋交手，發生中信兄弟岳政華在大巨蛋敲出右外野方向深遠飛球，跑到三壘時一度停下腳步，受椅子顏色影響落點難判斷，經過重播輔助判決後為全壘打，獅隊教練林岳平不滿判決上場抗議。民眾黨議員陳宥丞第一時間也在臉書發文，表示大巨蛋這個嚴重的判決爭議，差點引起首次大巨蛋的球員「拳武行」，問題就出在蔣市府及遠雄不願改善的白色座椅。

「球呢？ 球不見了！？」陳宥丞說，就在今天台北大巨蛋，出現了因離奇設計引起的判決爭議。統一獅隊總教練為此猛烈抗議，就算重播輔助判決也是爭議不斷，這就是台灣大巨蛋獨有的白色座椅所導致。

陳宥丞說，之所以出現今天的判決爭議，原因就出在大巨蛋座椅是全世界棒球場採用唯一令人詬病的白色系，很容易吃掉小白球，早在一年前他就不斷提醒蔣市府應全面改善，最後遠雄只更換打者之眼區域。

陳說，今天即便透過電視重播輔助判決也看不清楚是打中座椅還是欄杆，聯盟人員在「小房間」看了許久，最終仍維持原判。這問題從大巨蛋還沒啟用，他的辦公室團隊就提供數據及改善方案，也以世界球場對比希望遠雄從善如流，但一直講一直講，市府與遠雄仍自我感覺良好。