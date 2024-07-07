棒球／中信盃黑豹旗賽前衝刺班 推動台灣青棒女力

中國信託商業銀行長期支持台灣棒球運動發展，冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今年邁入第十年，上屆首度出現「女校球隊」參賽引爆話題，今年特別安排「女黑豹賽前衝刺班」，邀請台中台壽霸龍成棒隊球員提供特訓。

被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗為全台最大規模青棒賽事，每年約有200所學校報名參賽，透過不分級別、性別賽制，鼓勵社團及女性選手參賽，近兩年參與賽事的女性球員及教練人數皆逾百人，帶動台灣青棒女力成為矚目焦點。

台灣女子棒球世界排名第二、僅次於日本，為持續耕耘基層女棒，中信盃黑豹旗巡迴列車今年共計舉辦五場次，更特別規劃「女黑豹賽前衝刺班」，邀請專業教練及球員傳授球技，內容包含三小時的科學訓練課程，透過媲美美國職棒大聯盟等級的軟硬體設備，分析投球及打擊數據，幫助選手以科學化的方式了解現況，進而提升實力。

今日邀請台壽霸龍隊的洪宸宇、蕭憶祥、邱志鵬、林雨力及張杰倫，在台中市霧峰舊正棒球園區為來自全台7所學校的女子棒球選手提供全方位特訓。

「黑豹大學姐」、中華隊女子棒球前國手張甄芸特別出席，分享從非科班選手到入選國家培訓隊的圓夢歷程，張甄芸鼓勵黑豹學妹們在球場勇敢展現自己，期待越來越多女生愛上棒球。

台北市華江高中女子棒球隊總教練蔡瑜君則專程包車，帶著隊員南下參加「女黑豹賽前衝刺班」，蔡瑜君表示，選手們知道今年可以全隊一起打中信盃黑豹旗都十分興奮，將把這次活動當作移地訓練，希望帶給隊員不一樣的刺激。

中國信託為全台首家投入推展「五級棒球運動」的企業，2015年起冠名贊助中信盃黑豹旗，現為台灣青棒國手選拔參考賽事之一。

為持續鼓勵高中職及五專學校組隊，中信盃黑豹旗自2023年起設置球隊參賽補助，針對新報名學校提供新台幣10萬元經費，補助採購球具備品、參賽交通及住宿費用。