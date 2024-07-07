棒球／中信盃黑豹旗賽前衝刺班 推動台灣青棒女力
中國信託商業銀行長期支持台灣棒球運動發展，冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今年邁入第十年，上屆首度出現「女校球隊」參賽引爆話題，今年特別安排「女黑豹賽前衝刺班」，邀請台中台壽霸龍成棒隊球員提供特訓。
被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗為全台最大規模青棒賽事，每年約有200所學校報名參賽，透過不分級別、性別賽制，鼓勵社團及女性選手參賽，近兩年參與賽事的女性球員及教練人數皆逾百人，帶動台灣青棒女力成為矚目焦點。
台灣女子棒球世界排名第二、僅次於日本，為持續耕耘基層女棒，中信盃黑豹旗巡迴列車今年共計舉辦五場次，更特別規劃「女黑豹賽前衝刺班」，邀請專業教練及球員傳授球技，內容包含三小時的科學訓練課程，透過媲美美國職棒大聯盟等級的軟硬體設備，分析投球及打擊數據，幫助選手以科學化的方式了解現況，進而提升實力。
今日邀請台壽霸龍隊的洪宸宇、蕭憶祥、邱志鵬、林雨力及張杰倫，在台中市霧峰舊正棒球園區為來自全台7所學校的女子棒球選手提供全方位特訓。
「黑豹大學姐」、中華隊女子棒球前國手張甄芸特別出席，分享從非科班選手到入選國家培訓隊的圓夢歷程，張甄芸鼓勵黑豹學妹們在球場勇敢展現自己，期待越來越多女生愛上棒球。
台北市華江高中女子棒球隊總教練蔡瑜君則專程包車，帶著隊員南下參加「女黑豹賽前衝刺班」，蔡瑜君表示，選手們知道今年可以全隊一起打中信盃黑豹旗都十分興奮，將把這次活動當作移地訓練，希望帶給隊員不一樣的刺激。
中國信託為全台首家投入推展「五級棒球運動」的企業，2015年起冠名贊助中信盃黑豹旗，現為台灣青棒國手選拔參考賽事之一。
為持續鼓勵高中職及五專學校組隊，中信盃黑豹旗自2023年起設置球隊參賽補助，針對新報名學校提供新台幣10萬元經費，補助採購球具備品、參賽交通及住宿費用。
「2024年第十二屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽球隊參賽補助辦法」詳見中信盃黑豹旗官方網站blackpanthercup.tw，補助名額有限，額滿為止，更多中信盃黑豹旗巡迴列車報名資訊詳見中信盃黑豹旗臉書粉絲專頁。
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