中職／猛登觸身球保送多有原因 不受站位影響堅持攻內角

中信兄弟洋投猛登昨天開賽單局投了2次觸身球保送掉分，本季15場出賽11次觸身球保送為聯盟最多，他習慣攻擊內角，不受打者站位影響，昨天9局許基宏開轟，讓他情緒振奮笑說「敗投解套」。

兄弟隊洋投猛登（Daniel Mengden）昨天對統一7-ELEVEn獅隊先發，開賽就有狀況，單局投出2次觸身球保送、暴投失分，7局下再被敲安打掉分，7局投完球隊落後時退場，9局上許基宏敲出超前轟，猛登情緒振奮，兄弟終場以3比2搶勝。

猛登今天賽前受訪表示，9局會情緒這麼振奮，主要是因為那是比賽關鍵時刻，隊友開轟也讓他躲過敗投，並提到昨天獅隊派出目前中職最強的投手之一勝騎士（Mario Sanchez），很開心可以盡量守下每一局，等到隊友火力援護。

猛登自評昨天除了開局2個觸身球和暴投外，其他表現和感覺都不錯，至於首局的暴投，投手當然希望捕手可以幫忙擋下，「但那球是我的問題，我可以投得更好。」

猛登觸身球保送次數多，15場先發出賽投出11次觸身球保送，為目前為止本季各隊最多。猛登解釋習慣攻擊打者內角，經過這段時間的對戰，中職打者也知道他的習性，有發現打者站位越來越內角，但他表示不會受到影響，還是會堅持攻擊內角。