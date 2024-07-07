中職／陳鏞基聽到「吃雞」分享炸雞 爆笑小事感受代溝

統一獅下半季首場主題日「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」，今天安排下周六即將生日的陳鏞基提前與球迷同慶，他透露自己開始感受到年齡代溝，年輕隊友聊「吃雞」時，陳鏞基卻分享「有家炸雞很好吃」，沒意識到學弟是在聊遊戲。

獅隊今天在台北大巨蛋賽前為陳鏞基慶生，全場近千位觀眾參與，胡金龍擔任神秘嘉賓上台送蛋糕，讓觀眾驚喜不已，原先胡金龍有意想對陳鏞基砸蛋糕，但礙於還有賽事便作罷。

胡金龍在前年轉戰統一獅，再現「金鏞連線」，陳鏞基說：「我跟他每天都會逗嘴，越吵感情越好，到球場都會互虧彼此。」

陳鏞基從尚未有大巨蛋，到還能以球員身分進入大巨蛋比賽，他覺得很幸福，有機會能在台灣第一顆巨蛋比賽，大家要好好珍惜，也開玩笑表示，因為在室內比賽有冷氣，比完賽更不想離開球場。

陳鏞基已為統一獅貢獻逾十年，期間也進來許多新血，他說：「有次比完賽跟幾位年輕人去吃飯，他們當時在玩手遊，提到『吃雞』的時候，我就想融入他們的話題，就跟他們分享有間炸雞店很好吃，他們全部笑出來，跟我解釋說那是電動遊戲。」讓現場球迷哄堂大笑。