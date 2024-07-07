中職／炸裂！詐裂？大巨蛋白椅分不清 餅總動怒抗議

統一獅隊與中信兄弟隊之戰，今天在大巨蛋冷氣吹拂下卻爆發火氣，岳政華的一顆深遠飛球究竟有無打到外野觀眾席，因白色座椅難以判斷落點，獅隊總教練林岳平上來大動作抗議，但最終仍判定是一發超前2分砲。

3局上兩隊0：0平手時，岳政華在2出局、二壘有人時，將球敲到中右外野全壘打牆附近彈回場內，他自己也難以判斷落點，衝到三壘就停下腳步，不過裁判此時做出全壘打手勢，他才慢慢跑回本壘，從原本以為的全壘打「詐裂」變成真的「炸裂」。

「餅總」林岳平此時提出挑戰，想透過電視輔助判決確認落點，不過最終維持原判，認定是打到觀眾席才彈回場內，不過林岳平不滿上場大動作抗議，比出球是打到軟墊後彈回場內的手勢，雖經過裁判解釋，但餅總仍舉起雙手不滿判決，爭執許久後才回到休息區。