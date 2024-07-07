快訊

攜救生圈下水睡著？男被海釣船救起 自述「漂流記」：泡水裡一晚了

高溫轟炸躲冷氣房恐「冷中暑」 醫揭常見症狀、籲留意2件事

中職／鈴木駿輔想待久一點 高塩將樹讓他提升很大勇氣

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
鈴木駿輔喜歡台灣棒球風格，希望可以待久一點。圖／樂天桃猿隊提供
鈴木駿輔喜歡台灣棒球風格，希望可以待久一點。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊26歲日籍投手鈴木駿輔，從日本獨立聯盟來台發展，經過半個球季的打拚，對中華職棒已有更進一步了解，他說：「獨盟水準沒那麼好，剛來台灣時，自己最大武器是直球，被打得很慘。」

鈴木駿輔本季出賽8場，其中5場先發，戰績3勝2敗、防禦率6，目前未在一軍；他表示，日本比賽氣氛比較嚴肅，很喜歡台灣棒球風格，希望可以在這裡待久一點。

猿隊一軍目前3名洋投是霸威斯、魔神樂、威能帝，去年效力富邦悍將隊的肯特也在6月加盟，鈴木駿輔說：「這個月很關鍵，也要想辦克服天氣炎熱的問題，尤其台灣溼度高，之前在台南對統一獅隊之戰呼吸不順暢，投到昏掉。」

獅隊在今年選秀會第6輪選進35歲日本投手高塩將樹，他也從原本效力的全越運動隊進軍職棒；鈴木駿輔表示，過去在日本職棒4次選秀都落選，高塩未打日職、被獅隊選中是很難得的事，讓自己提升很大勇氣。

鈴木駿輔笑說：「25歲才來台灣發展，現在想想如果可以更早接觸的話，一定更不一樣，世界會更好。」

富邦悍將 樂天桃猿 選秀

延伸閱讀

中職／眾鬼發威！猛獅第17座季冠軍入袋 餅總4度稱霸半季隊史第一人

Suzuki Swift Sport獲得延壽？部分市場將與新Swift同時販售

中職／林泓育兩分砲轟下千打點 獅隊魔術數字停在M5

中職／獅隊18日派羅昂先發對桃猿 拚再降魔術數字

相關新聞

中職／炸裂！詐裂？大巨蛋白椅分不清 餅總動怒抗議

統一獅隊與中信兄弟隊之戰，今天在大巨蛋冷氣吹拂下卻爆發火氣，岳政華的一顆深遠飛球究竟有無打到外野觀眾席，因白色座椅難以判...

中職／去年直擊張育成威力 戴培峰預言對悍將幫助很大

富邦悍將隊主戰捕手戴培峰前天在本壘攻防戰受傷，目前降到二軍休養，今天在桃園球場賽前和隊友接傳球，強調何時回一軍暫無時間表...

中職／陳子豪手腕傷情8日檢查 下二軍沒人補監督苦惱

中信兄弟隊今天決定讓陳子豪下放二軍休息，原因是右手腕不適，明天將赴醫院進行進一步檢查，少了這一門12轟重砲，總教練平野惠...

棒球／中信盃黑豹旗賽前衝刺班 推動台灣青棒女力

中國信託商業銀行長期支持台灣棒球運動發展，冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今年邁入第十年，上屆首度出現「女校球隊」參...

中職／陳鏞基聽到「吃雞」分享炸雞 爆笑小事感受代溝

統一獅下半季首場主題日「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」，今天安排下周六即將生日的陳鏞基提前與球迷同慶，他透露自己...

中職／陳聖平臂力佳傳球穩定 玉木朋孝有更高期待

統一獅隊今年首輪選進野手陳聖平下半季投入賽季，獅隊守備教練玉木朋孝稱讚臂力好，放在游擊位置對學習成長幫助大，但也高標認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。