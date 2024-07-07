中職／鈴木駿輔想待久一點 高塩將樹讓他提升很大勇氣

樂天桃猿隊26歲日籍投手鈴木駿輔，從日本獨立聯盟來台發展，經過半個球季的打拚，對中華職棒已有更進一步了解，他說：「獨盟水準沒那麼好，剛來台灣時，自己最大武器是直球，被打得很慘。」

鈴木駿輔本季出賽8場，其中5場先發，戰績3勝2敗、防禦率6，目前未在一軍；他表示，日本比賽氣氛比較嚴肅，很喜歡台灣棒球風格，希望可以在這裡待久一點。

猿隊一軍目前3名洋投是霸威斯、魔神樂、威能帝，去年效力富邦悍將隊的肯特也在6月加盟，鈴木駿輔說：「這個月很關鍵，也要想辦克服天氣炎熱的問題，尤其台灣溼度高，之前在台南對統一獅隊之戰呼吸不順暢，投到昏掉。」

獅隊在今年選秀會第6輪選進35歲日本投手高塩將樹，他也從原本效力的全越運動隊進軍職棒；鈴木駿輔表示，過去在日本職棒4次選秀都落選，高塩未打日職、被獅隊選中是很難得的事，讓自己提升很大勇氣。

鈴木駿輔笑說：「25歲才來台灣發展，現在想想如果可以更早接觸的話，一定更不一樣，世界會更好。」